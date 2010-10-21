Металіст виграв свій матч Ліги Європи, а Карпати – ні

Закінчилися матчі третього туру групового раунду Ліги Європи в групах G-L. Металіст виграв у Сампдорії 2:1 (Тайсон 38, Шавьер 73 - Команд 32) матч, в якому суперник відкрив рахунок, і в якому він на 54-й хвилині залишився в меншості (видалення у Тайсона), а Карпати - теж у домашньому матчі - програли 0:1 (Кануте 34).

Група G

Зеніт – Хайдук 2:0

Андерлехт - АЕК 3:0

Після трьох турів Зеніта має 9 очок, АЕК, Хайдук і Андерлехт - по 3

Група H

Янг Бойз – Оденсе 4:2

Штутгарт - Хетафе 1:0

Після трьох турів Штутгарт має 9 очок, Янг Бойз 6, Хетафе 3, Оденсе 0

Група I Металіст – Сампдорія 2:1

Дебрецен - ПСВ 1:2

Після трьох турів ПСВ має 7 очок, Металіст 6, Сампдорія 4, Дебрецен 0

Група J

Борусія Д – ПСЖ 1:1

Карпати - Севілья 0:1

Після трьох турів ПСЖ має 7 очок, Севілья 6, Борусія 4, Карпати 0

Група K Утрехт – Стяуа 1:1

Наполі - Ліверпуль 0:0

Після трьох турів Ліверпуль має 5 очок, Наполі і Утрехт - по 3, Стяуа 2

Група L

ЦСКА-Софія - Рапід (Відень) 0:2

Бешикташ - Порту 1:2

Після трьох турів Порту має 9 очок, Бешикташ 6, Рапіда 3, ЦСКА 0