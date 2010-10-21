Українські команди в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

Харківський "Металіст" є фаворитом у матчі третього туру групового раунду Ліги Європи-2010/2011 проти генуезької "Сампдорії" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 2,37 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога італійців оцінюється коефіцієнтом 3,00 до 1. Нічийний результат - 3,25 до 1.

Сумніваються букмекери в успіху київського "Динамо", приймаючи ставки на перемогу команди Олега Лужного з коефіцієнтом 2,75 до 1, тоді як виграш "Алкмаара" бачиться їм імовірнішим - 2,50 до 1. Нічийний результат - 3,30 до 1.

"Карпатам" вже традиційно передрікають фіаско цього разу в домашньому матчі з "Севільєю". На перемогу іспанців ставки приймаються як 1,83 до 1, тоді як успіх львів`ян оцінюється коефіцієнтом 4,50 до 1. Нічия - 3,40 до 1.

Нагадаємо, матч "Алкмаар" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Голландії о 22:05 за київським часом, пряма трансляція на "ICTV". О 20:00 в Харкові почнуть свій матч "Металіст" і "Сампдорія" ("Футбол"), у цей же час у Львові вийдуть на поле "Карпати" і "Севілья" (ICTV).

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