Абрамович дав Шевченку премію

За інформацією британського таблоїду Daily Mail, після красивої перемоги в Іспанії бізнесмен перебував на сьомому небі від щастя. І в запалі радісних емоцій пообіцяв виплатити гравцям і тренерам Челсі надзвичайні преміальні у розмірі 14 мільйонів фунтів!

Правда, це відбудеться в тому випадку, якщо Сині виграють Лігу Чемпіонів, Прем`єр-лігу і Кубок Англії. Ця сума цілком може стати рекордною в сучасному футболі. Для порівняння: Манчестер Юнайтед у разі виграшу Ліги Чемпіонів одержить всього лише 5,6 мільйона фунтів.

Як бонус до зарплати Шевченко і його партнери вже одержали 750 000 фунтів за вихід до півфіналу Ліги. Крім того, росіянин вирішив додатково простимулювати Дідьє Дрогба, пообіцявши йому одноразову надбавку до зарплати у разі тріумфу лондонців відразу на всіх фронтах. Якщо це відбудеться, партнер Шевченка одержить 737 000 фунтів.

Кореспондент