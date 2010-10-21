Результати третього туру групового раунду Ліги чемпіонів (групи A-D)

Закінчився третій тур

Закінчився третій тур групового раунду Ліги чемпіонів у групах A-D Група A Інтер - Тоттенхем 4:3 (Дзанетті 2, Ето`О 11 пен., 35, Станкович 14 - Бейл 53, 90, 90+1) Твенте - Вердер 1:1 (Янсен 75 - Арнаутович 80) Після трьох турів Інтер має 7 очок, Тоттенхем 4, Вердер і Твенте - по 2 Наступний тур 2 листопада: Вердер - Твенте, Тоттенхем - Інтер Група B Шальке-04 – Хапоель 3:1 (Рауль 3, 58, Хурадо 68 - Шехтер 90+2) Ліон - Бенфіка 2:0 (Бріан 21, Лопес 51) Після трьох турів Ліон має 9 очок, Шальке 6, Бенфіка 3, Хапоель - 0 Наступний тур 2 листопада: Хапоель - Шальке-04, Бенфіка - Ліон Група C Рейнджерс – Валенсія 1:1 (Еду 34 - Еду 46 автогол) МЮ - Бурсаспор 1:0 (Нані 7) Після трьох турів МЮ має 7 очок, Рейнджерс 5, Валенсія 4, Бурсаспор - 0 Наступний тур 2 листопада: Бурсаспор - МЮ, Валенсія - Рейнджерс Група D Панатінаїкос – Рубин 0:0 Барселона - Копенгаген 2:0 (Мессі 19, 90+2) Після трьох турів Барселона має 7 очок, Копенгаген 6, Рубин 2, Панатінаїкос - 1 Наступний тур 2 листопада: Копенгаген - Барселона, Рубин - Панатінаїкос

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