”Динамо” заплатить $3 тисячі за непристойний жест Юссуфа

Учасникам "расистського" скандалу Юссуфу і Ганчаржику запропоновано потиснути один одному руки

Сьогодні бюро Професійної футбольної ліги України оштрафувало київське "Динамо" на $3 тисячі за жест нігерійця Айїли Юссуфа у вигляді середнього пальця руки, який той показав в матчі ЧУ з "Металістом" після свого видалення. Нагадаємо, потім півзахисник киян звинуватив польського захисника "Металіста" Северина Ганчаржика в тому, що останній провокував його за допомогою расистських образ. Ганчаржик заявив, що таким шляхом нігерієць намагається уникнути штрафу від клубу за свою червону картку. Бюро ПФЛ визнало неправоту Юссуфа. За пропозицією директора футбольного департаменту "Динамо" Євгена Котельникова, бюро рекомендувало "Динамо" і "Металістові" в рамках першого матчу 1/2 Кубка України в Харкові 18 квітня організувати примирення сторін "расистського" скандалу. Юссуф і Ганчаржик повинні потиснути один одному руки. Причому цей акт має бути зафіксований делегатом матчу.

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