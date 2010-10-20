Бріггс: коли б не травма руки, я б нокаутував Кличка

Американський боксер-важковик Шеннон Бріггс протягом всього бою з Віталієм Кличком приховував від своїх тренерів і секундантів травму лівої руки. За словами Бріггса, він одержав розтягнення зв`язки біцепса лівої руки вже в першому раунді, але не хотів відмовлятися від продовження боротьби і приховав травму, пише Лента.ру з посиланням на boxingscene.com.

Американець розповів, що протягом всього бою йому доводилося битися однією рукою. Бріггс додав, що якби обидві його руки були в порядку, то він напевно б нокаутував Кличка-старшого.

Бій за звання чемпіона світу за версією Світової боксерської ради (WBC) Кличко - Бріггс відбувся 16 жовтня в Гамбурзі і завершився перемогою українця по очках. Після бою американського боксера доставили в лікарню, де у нього виявили кілька переломів лицьових кісток, струс мозку і травму руки. Бріггс досі перебуває в клініці.