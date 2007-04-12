Закінчився чвертьфінал УЕФА

Закінчилися чвертьфінальні матчі Кубка УЕФА

Вердер виграв 4:1 у Алкмаара.

Осасуна забила один м`яч Байєру (на додачу до трьох у першому матчі).

Тоттенхем, пропустивши спершу два голи від Севільї, зміг вибороти нічию 2:2, але за підсумками двох зустрічей вибуває.

Еспаньол і Бенфіка сьогодні не турбували табло (0:0), можливо, вирішивши, що п`ять м`ячів в першій зустрічі (3:2 на користь Эспаньола) цілком достатньо.

Таким чином до півфіналу вийшли Вердер, Осасуна, Севілья і Еспаньол