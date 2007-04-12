Закінчився чвертьфінал УЕФА
23:38, 12 квітня 2007Спорт
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Півфінал - 26 квітня
Закінчилися чвертьфінальні матчі Кубка УЕФА
Вердер виграв 4:1 у Алкмаара.
Осасуна забила один м`яч Байєру (на додачу до трьох у першому матчі).
Тоттенхем, пропустивши спершу два голи від Севільї, зміг вибороти нічию 2:2, але за підсумками двох зустрічей вибуває.
Еспаньол і Бенфіка сьогодні не турбували табло (0:0), можливо, вирішивши, що п`ять м`ячів в першій зустрічі (3:2 на користь Эспаньола) цілком достатньо.
Таким чином до півфіналу вийшли Вердер, Осасуна, Севілья і Еспаньол
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