Луческу: «Шахтар» і «Арсенал» грали на одному рівні

Після матчу групового раунду Ліги чемпіонів, у якому «Шахтар» зазнав поразки з рахунком 5:1 від лондонського «Арсеналу», наставник «гірників» Мірча Луческу так проаналізував гру своїх підопічних:

- На прес-конференції перед грою я сказав, що цей раунд складається з двох матчів. Перший з них ми зіграли сьогодні, другий належить провести в Донецьку. Прощення сьогоднішньому результату немає. Ми зробили «Арсеналу» три подарунки: пропустили два безглузді голи, плюс пенальті, який суддя призначив, напевно, під тиском публіки. За рахунку 3:0 вже все було зрозуміло. А до першого гола суперник нічого не створив біля наших воріт, і лише завдяки нашим подарункам команди пішли на перерву з таким результатом. Найголовніше тепер зробити правильні висновки з сьогоднішньої гри і добре підготуватися до матчу, який відбудеться в Донецьку за два тижні. Сподіваюся, у цій грі моя команда буде сміливішою і впевненішою в своїх силах.

На коментар про те, що команда не продемонструвала зібраність і атакуючий футбол, тренер відреагував таким чином:

- Так, сьогодні ми зіграли погано. «Арсенал» володів перевагою, що не дивно, адже вони грали вдома. Крім того, мені не сподобалося, як деякі моменти інтерпретував арбітр. «Арсенал» показав хорошу, організовану гру. Ми ж в першому таймі припустилися двох помилок, які і вплинули на результат матчу. Спочатку П’ятов не зміг зафіксувати м`яч, внаслідок чого «Арсенал» повів у рахунку. Ну а друга помилка - в пасиві такого досвідченого гравця, як Срна. Проте, я вважаю, що сьогодні «Шахтар» і «Арсенал» грали на одному рівні, - цитує Луческу прес-служба ФК «Шахтар».