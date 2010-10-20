Президент «Металіста» добиватиметься відміни санкцій ФФУ у Лозанні

Президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає несправедливим рішення Апеляційного комітету Федерації футболу України покарати його клуб за начебто договірний матч з ФК «Карпати» і звернеться з апеляцією до Спортивного арбітражного суду у Лозанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, розміщеній на офіційному сайті ФК «Металіст».

«Стало відомо про рішення Апеляційного комітету ФФУ, яке стосується горезвісного матчу «Металіст» - «Карпати» трирічної давності. Це рішення фактично продублювало те незаконне і несправедливе рішення, яке раніше виніс Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ. Хай воно залишиться на совісті тих, хто його приймав», йдеться у заяві.

«Як наголосив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, він добиватиметься «відміни цього несправедливого рішення всіма доступними законними шляхами і засобами, у першу чергу - шляхом подання апеляції до Спортивного арбітражного суду у Лозанні, в якому незалежні і незаангажовані юристи дадуть оцінку вирішенню АК ФФУ».

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) - «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 року, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єра-ліги.

18 серпня цього року «Металіст» виступив з апеляцією на рішення КДК ФФУ.

19 жовтня Апеляційний комітет ФФУ пом’якшив покарання для учасників “договірного” матчу “Металіст” - “Карпати”.

У рішення, яке раніше ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, були внесені деякі зміни.

Зокрема, довічно відстороненим від будь-якої діяльності у футболі екс-гравцю "Карпат" Сергію ЛАЩЕНКОВУ і заступнику генерального директора "Металіста" Євгену КРАСНІКОВУ оголосили п`ятирічну дискваліфікацію, генерального директора львівського клубу Ігоря ДЕДИШИНА відсторонили від футбольної діяльності на три роки замість п`яти, а всі футболісти "Карпат", які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на два роки умовно.

Апеляційний комітет залишив чинним рішення про зняття з обох клубів дев`яти турнірних очок, однак це буде зроблено не у поточному сезоні, а в наступному. Також "Металіст" позбавлений бронзових нагород, завойованих у сезоні 2007/08 року.