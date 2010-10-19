Шахтар вперше програв у Лізі чемпіонів

Закінчився третій матч у групі Н групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і лондонським Арсеналом.

Арсенал - Шахтар 5:1 (Сонг 19, Насрі 42, Фабрегас 59 пен., Вілшер 65, Шамах 69 - Едуардо 80)

Здається, що рахунок не відображає перебігу гри. Такої явної переваги Арсеналу не відчувалося на полі. Рівна гра йшла переважно в середині поля і поблизу штрафних майданчиків, з мінімумом силових зіткнень і фолів. Але в кожному епізоді: передачі, відборі, обведенні, утриманні м`яча в боротьбі, виборі позиції, швидкості, розрізанні захисту - а особливо при завершальних моментах: 4 удари з 7 виявилися гольовими - Арсенал був "трохи" швидший і упевненіший. Оці "трохи" впродовж всіх 90 хвилин і відображені в рахунку 5:1. Арсенал нав`язав свою гру і провів її як суперкласна команда проти класної.

В другому матчі цієї ж групи Брага виграла у Партизана 2:0

Після трьох турів Арсенал має 9 очок, Шахтар 6, Брага 3, Партизан 0.