З Металіста і Карпат знімуть по 9 очок, але не зараз

Апеляційний комітет Федерації футболу України своїм рішенням пом’якшив покарання для учасників “договірного” матчу чемпіонату України з футболу сезону 2007/08 “Металіст” (Харків) – “Карпати” (Львів).

Про це пише Champion з посиланням на газету "Спорт-Экспресс в Украине".

У рішення, яке раніше ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, були внесені деякі зміни.

Зокрема, довічно відстороненим від будь-якої діяльності у футболі екс-гравцю "Карпат" Сергію ЛАЩЕНКОВУ й заступнику генерального директора "Металіста" Євгену КРАСНІКОВУ оголосили п`ятирічну дискваліфікацію, генерального директора львівського клубу Ігоря ДЕДИШИНА відсторонили від футбольної діяльності на три роки замість п`яти, а всі футболісти "Карпат", які брали участь у цій грі, дискваліфіковані на два роки умовно.

Апеляційний комітет залишив чинним рішення про зняття з обох клубів дев`яти турнірних очок, однак це буде зроблено не у поточному сезоні, а в наступному. Також "Металіст" позбавлений бронзових нагород, завойованих у сезоні 2007/08 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ визнав договірним матч 26-го туру 17-го чемпіонату України між клубами «Металіст» (Харків) і «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р. в Харкові, і зняв з обох команд по 9 очок у нинішньому розіграші Прем`єра-ліги.

18 серпня ФК «Металіст» виступив з апеляцією на рішення КДК ФФУ.