Арсенал - Шахтар: на кого ставлять букмекери

Сьогодні, 19 жовтня, в Лондоні відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів між "Арсеналом" і "Шахтарем". Букмекери оцінили шанси обох команд на перемогу в матчі.

Відповідно до котирувань авторитетної букмекерської контори William Hill, англійського гранда вважають беззаперечним фаворитом цього поєдинку.

Коефіцієнт на перемогу канонірів становить 1,7, тоді як шанси "Шахтаря" на перемогу оцінюються коефіцієнтом 5,0, а нічия - 3,6.

Якщо перетворити ці цифри у відсотки, то ймовірність перемоги "Арсеналу" - 57%, нічиї - 28%, а перемоги "Шахтаря" - 15%.

Матч "Арсенал" - "Шахтар" відбудеться сьогодні, у вівторок, 19 жовтня, в Лондоні. Початок матчу о 21:45. Пряма трансляція на телеканалі "Україна".

Незважаючи на не надто оптимістичні ставки букмекерів, тренер гірників Мірча Луческу пообіцяв створити "Арсеналу" великі проблеми.

Gazeta.ua