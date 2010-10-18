Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу
Арсенал зайшов до "п`ятірки"
Закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу.
Кривбас - Металург З 0:0
Ворскла - Арсенал 0:1 (Гусєв 90+1)
Дніпро - Зоря 1:1 (Гоменюк 28 - Лазарович 2)
Нагадаємо, що раніше зіграно матчі:
Металіст – Волинь 3:1 (Девіч 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)
Динамо – Карпати 1:0 (Алмейда 12)
Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзік 45 – Агахова 4, Пластун 82 автогол)
Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)
Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський 9, Тейшейра 18)
Усі лідери першості добилися перемог, усі команди знизу таблиці зіграли внічию - тому змін у таблиці небагато. Крім однієї. Оскільки програли одразу три клуби - переслідувачі лідерів (Карпати, Ворскла і Металург Д), - три очки Арсеналу вивели його одразу на п`яте місце.
Нічия Дніпра завадила йому повернутися в трійку, але четверта позиція ще мінімум тур йому гарантована.
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Матчі 14-го туру відбудуться (в дужках набрані очки)
22 жовтня
Оболонь (12) - Таврія (15)
23 жовтня
Зоря (12) - Кривбас (16)
ПФК Севастополь (11) - Металург З (3)
Шахтар (34) - Ворскла (18)
Арсенал (20) - Дніпро (24)
24 жовтня
Іллічівець (14) - Металіст (25)
Волинь (15) - Динамо (29)
Карпати (20) - Металург Д (18)