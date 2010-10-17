Результати 8-го туру англійської Прем'єр-ліги

Зіграні сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Ліверпуль 2:0 (Кагілл 34, Артета 50)

Блекпул - Манчестер Сіті 2:3 (Хейрвуд 77, Тейлор-Флетчер 90 - Тевес 66, 78, Сильва 89)

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Ньюкасл - Віган 2:2 (Амеобі 71, Коллочині 90 - Неогбіа 21, 22)

МЮ - Вест Бромвич 2:2 (Ернандес 4, Нані 25 - Евра 49 автогол, Чойї 54)

Болтон - Сток Сіті 2:1 (Чун Юн Лі 21, Класнич 90 - Ділеп 48)

Арсенал - Бірмінгем 2:1 (Насрі 40 пен., Шамах 46 - Жигич 32)

Вулверхемптон - Вест Хем 1:1 (Джарвіс 9 - Нобл 49)

Фулхем - Тоттенхем 1:2 (Камара 29 - Павлюченко 30, Хаддлстоун 62)

Астон Вілла – Челсі 0:0

Перша гра при новому власникові не принесла успіху Ліверпулю - програвши рівному за невдачами Евертону, тепер він не просто внизу, він на дні.

Натомість Манчестер Сіті з наступного туру міг би навіть очолити Прем`єр-лігу. Щоправда, його суперником буде Арсенал, а суперником Челсі - Вулверхемптон, тож зміни лідера, ймовірно, не відбудеться. Але сам зліт МС завдяки чотирьом виграшам поспіль гідний шани.

Завтра тур закінчиться матчем команд, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці, але виграш підніме одного з них одразу на 7 рядків: Блекберн (8) - Сандерленд (8)

***

Ігри 9-го туру відбудуться

23 жовтня

Тоттенхем (14) - Евертон (9)

Ліверпуль (6) - Блекберн (8)

Бірмінгем (7) - Блекпул (10)

Вест Бромвич (12) - Фулхем (9)

Челсі (19) - Вулверхемптон (6)

Сандерленд (8) - Астон Вілла (11)

Віган (9) - Болтон (11)

Вест Хем (6) - Ньюкасл (8)

24 октября

Сток Сіті (10) - МЮ (14)

Манчестер Сіті (17) - Арсенал (14)