Результати 8-го туру англійської Прем'єр-ліги
Ліверпуль - другий знизу, МС - зверху
Зіграні сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги
Евертон - Ліверпуль 2:0 (Кагілл 34, Артета 50)
Блекпул - Манчестер Сіті 2:3 (Хейрвуд 77, Тейлор-Флетчер 90 - Тевес 66, 78, Сильва 89)
Нагадаємо, що раніше зіграли:
Ньюкасл - Віган 2:2 (Амеобі 71, Коллочині 90 - Неогбіа 21, 22)
МЮ - Вест Бромвич 2:2 (Ернандес 4, Нані 25 - Евра 49 автогол, Чойї 54)
Болтон - Сток Сіті 2:1 (Чун Юн Лі 21, Класнич 90 - Ділеп 48)
Арсенал - Бірмінгем 2:1 (Насрі 40 пен., Шамах 46 - Жигич 32)
Вулверхемптон - Вест Хем 1:1 (Джарвіс 9 - Нобл 49)
Фулхем - Тоттенхем 1:2 (Камара 29 - Павлюченко 30, Хаддлстоун 62)
Астон Вілла – Челсі 0:0
Перша гра при новому власникові не принесла успіху Ліверпулю - програвши рівному за невдачами Евертону, тепер він не просто внизу, він на дні.
Натомість Манчестер Сіті з наступного туру міг би навіть очолити Прем`єр-лігу. Щоправда, його суперником буде Арсенал, а суперником Челсі - Вулверхемптон, тож зміни лідера, ймовірно, не відбудеться. Але сам зліт МС завдяки чотирьом виграшам поспіль гідний шани.
Завтра тур закінчиться матчем команд, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці, але виграш підніме одного з них одразу на 7 рядків: Блекберн (8) - Сандерленд (8)
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Ігри 9-го туру відбудуться
23 жовтня
Тоттенхем (14) - Евертон (9)
Ліверпуль (6) - Блекберн (8)
Бірмінгем (7) - Блекпул (10)
Вест Бромвич (12) - Фулхем (9)
Челсі (19) - Вулверхемптон (6)
Сандерленд (8) - Астон Вілла (11)
Віган (9) - Болтон (11)
Вест Хем (6) - Ньюкасл (8)
24 октября
Сток Сіті (10) - МЮ (14)
Манчестер Сіті (17) - Арсенал (14)