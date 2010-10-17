Польська газета: між Львовом і Харковом більше тисячі кілометрів

Затверджений Європейською футбольною федерацією (UEFA) розподіл матчів Євро-2012 у Польщі призведе до значних транспортних складнощів для футбольних уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише польська Dziennik Gazeta Prawna.

За даними видання, польські власті пропонували затвердити містами по групах Варшаву з Гданськом та Вроцлав з Познанню, між якими набагато краще автомобільне сполучення, але UEFA обрала інший варіант.

Газета написала, що кращими дорогами їхатимуть телевізійні групи, а уболівальникам доведеться стояти в автомобільних заторах на поганих дорогах або користуватися немодернізованим залізничним транспортом.

„UEFA дбає про комфорт телевізійників. На продажу прав на трансляції матчів Євро-2012 заробить аж мільярд євро. А половина квитків на стадіони буде роздана спонсорам безкоштовно”, - написала газета.

За даними видання, проблему могло б вирішити налагодження авіасполучення, але кількість квитків на літаки обмежена через те, що більшість з них вже зарезервовано для представників UEFA family.

„Для понад 600 тисяч фанів, які приїдуть до Польщі, це означає набагато гірші умови подорожі за своєю командою”, - відзначає газета.

Dziennik Gazeta Prawna написала, що організатори Євро-2012 планують покращити дорожнє сполучення, зауважуючи, що для цього необхідне додаткове фінансування, якого на сьогодні ще немає.

Видання також зауважило, що в Україні уболівальникам теж доведеться багато подорожувати, оскільки матчі групи В відбуватимуться у віддалених один від одного в понад тисячу кілометрів Львові та Харкові, а D в Києві та Донецьку (понад 800 км).