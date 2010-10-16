Результати матчів 13 туру Чемпіонату України з футболу
20:52, 16 жовтня 2010Спорт
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Без особливих сюрпризів
Завершилися суботні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу.
Металіст – Волинь 3:1 (Девіч 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)
Динамо – Карпати 1:0 (Алмейда 12)
Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзік 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг))
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)
Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський 9, Тейшейра 18)
Завтра тур завершиться поєдинками:
Кривбас (15) - Металург З (2)
Дніпро (23) - Зоря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)
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