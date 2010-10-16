Результати матчів 13 туру Чемпіонату України з футболу

Без особливих сюрпризів

Завершилися суботні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу. Металіст – Волинь 3:1 (Девіч 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39) Динамо – Карпати 1:0 (Алмейда 12) Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзік 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг)) Нагадаємо, що вчора зіграли: Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57) Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський 9, Тейшейра 18) Завтра тур завершиться поєдинками: Кривбас (15) - Металург З (2) Дніпро (23) - Зоря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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