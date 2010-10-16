Результати матчів 13 туру Чемпіонату України з футболу

20:52, 16 жовтня 2010
Спорт
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Без особливих сюрпризів

Завершилися суботні матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу.

Металіст – Волинь 3:1 (Девіч 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)

Динамо – Карпати 1:0 (Алмейда 12)

Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзік 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг))

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)

Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський 9, Тейшейра 18)

Завтра тур завершиться поєдинками:

Кривбас (15) - Металург З (2)

Дніпро (23) - Зоря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

 

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