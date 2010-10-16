МЮ знову втратив очки
Триває 8-й тур англійської Прем`єр-ліги
Зіграно сьогоднішні матчі 8-го туру англійської Прем`єр-ліги
Ньюкасл - Віган 2:2 (Амеобі 71, Коллочині 90 - Неогбіа 21, 22)
МЮ - Вест Бромвич 2:2 (Ернандес 4, Нані 25 - Евра 49 автогол, Чойї 54)
Болтон - Сток Сіті 2:1 (Чун Юн Лі 21, Класнич 90 - Ділеп 48)
Арсенал - Бірмінгем 2:1 (Насрі 40 пен., Шамах 46 - Жигич 32)
Вулверхемптон - Вест Хем 1:1 (Джарвіс 9 - Нобл 49)
Фулхем - Тоттенхем 1:2 (Камара 29 - Павлюченко 30, Хаддлстоун 62)
Астон Вілла – Челсі 0:0
Арсенал і Тоттенхем, вигравши матчі, де суперник відкрив рахунок, набрали по 14 очок, і завдяки кількості виграних матчів (по 4) спустили на аж п`яту позицію Манчестер Юнайтед, який - навпаки - лідирував у матчі і врешті не втримав перевагу. У Челсі - перша нічия з початку першості, але його лідерський запас поки що надійний.
Завтра тур продовжать
Евертон (6) - Ліверпуль (6)
Блекпул (10) - Манчестер Сіті (14)
...і 18 жовтня завершатьБлекберн (8) - Сандерленд (8)