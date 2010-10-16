Динамо зберігає другу позицію

Матч другої і п`ятої команд чемпіонату став центральним у 13-му турі. Передбачено «Динамо» з перших хвилин зустрічі заволоділо ініціативою, зумівши забути швидкий м`яч. На 12-ій хвилині Несмачний навісив з кутового, а Алмейда, випередивши опікуна, головою відправив м`яч у ворота. Після перерви команди продовжили вести гостру гру, але рахунок так і не змінився. «Динамо» залишається на другому місці, зберігаючи відставання від «Шахтаря» в п`ять очок, повідомляє прес-служба клубу.

Динамо - Карпати 1:0

Гол: Алмейда (12).

На даний момент завершився ще один матч 13-го туру Оболонь - ФК Севастополь 2:2