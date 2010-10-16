Динамо зберігає другу позицію
17:21, 16 жовтня 2010Спорт
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Швидкий м`яч приніс успіх
Матч другої і п`ятої команд чемпіонату став центральним у 13-му турі. Передбачено «Динамо» з перших хвилин зустрічі заволоділо ініціативою, зумівши забути швидкий м`яч. На 12-ій хвилині Несмачний навісив з кутового, а Алмейда, випередивши опікуна, головою відправив м`яч у ворота. Після перерви команди продовжили вести гостру гру, але рахунок так і не змінився. «Динамо» залишається на другому місці, зберігаючи відставання від «Шахтаря» в п`ять очок, повідомляє прес-служба клубу.
Динамо - Карпати 1:0
Гол: Алмейда (12).
На даний момент завершився ще один матч 13-го туру Оболонь - ФК Севастополь 2:2
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