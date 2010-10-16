В Українці влаштують веломарафон
16:20, 16 жовтня 2010Спорт
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У неділю, 17 жовтня, о 10.00 у місті Українка Обухівського району Київської області з метою популяризації здорового способу життя, а також з нагоди 66-ї річниці визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників, відбудеться веломарафон.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, захід організований під патронатом голови Київської ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.
Програмою святкових заходів передбачено проведення різноманітних спортивних конкурсів, естафет та концерту за участі вітчизняних зірок естради.
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