В Українці влаштують веломарафон

У неділю, 17 жовтня, о 10.00 у місті Українка Обухівського району Київської області з метою популяризації здорового способу життя, а також з нагоди 66-ї річниці визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників, відбудеться веломарафон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, захід організований під патронатом голови Київської ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Програмою святкових заходів передбачено проведення різноманітних спортивних конкурсів, естафет та концерту за участі вітчизняних зірок естради.