"Ліверпуль" продали американцям

Американська компанія New England Sports Ventures (NESV), яка має серед іншого бейсбольний клуб "Бостон ред сокс", завершила придбання англійської футбольної команди "Ліверпуль", повідомляє Бі-бі-сі.

Співвласники клубу Джордж Джиллетт і Том Хікс до цього оголосили, що відкликають свою заяву, яка блокувала продаж клубу, але вимагатимуть відшкодування збитку у розмірі одного мільярда фунтів (1,6 млрд доларів).

Це рішення відкрило дорогу угоді з продажу клубу.

У квітні 2010 року, коли Хікс і Джиллетт виставили "Ліверпуль" на продаж, заборгованість клубу становила 351 млн. фунтів (близько 558 млн. доларів).

NESV була готова купити "Ліверпуль" за 300 млн. фунтів стерлінгів (близько 477 млн. доларів). Очікується, що сума буде виплачена вже в п`ятницю.

Це дасть змогу клубу уникнути штрафних санкцій: до 15 жовтня "Ліверпуль" мав погасити свій борг у розмірі 280 млн. фунтів. Інакше його можуть оголосити банкрутом з подальшим введенням зовнішнього управління і, відповідно, позбавленням дев`яти очок як штрафу з боку Прем`єр-ліги.

Нині "Ліверпуль" перебуває в зоні вильоту. Це найгірший з 1953 року початок чемпіонату для одного з найтитулованіших англійських клубів.