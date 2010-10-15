Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар бере три очки в "дербі"

Закінчилися перші два матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57) Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський, 9, Тейшейра, 18) Завтра тур продовжать (у дужках набрані очки)... Динамо (26) - Карпати (20) Металіст (22) - Волинь (15) Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10) ...і післязавтра завершать Кривбас (15) - Металург З (2) Дніпро (23) - Зоря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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