Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу

23:41, 15 жовтня 2010
Спорт
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Шахтар бере три очки в "дербі"

Закінчилися перші два матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)

Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський, 9, Тейшейра, 18)

Завтра тур продовжать (у дужках набрані очки)...

Динамо (26) - Карпати (20)

Металіст (22) - Волинь (15)

Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)

...і післязавтра завершать

Кривбас (15) - Металург З (2)

Дніпро (23) - Зоря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

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