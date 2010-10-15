Результати матчів 13-го туру Чемпіонату України з футболу
23:41, 15 жовтня 2010Спорт
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Шахтар бере три очки в "дербі"
Закінчилися перші два матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)
Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський, 9, Тейшейра, 18)
Завтра тур продовжать (у дужках набрані очки)...
Динамо (26) - Карпати (20)
Металіст (22) - Волинь (15)
Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)
...і післязавтра завершатьКривбас (15) - Металург З (2)
Дніпро (23) - Зоря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)
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