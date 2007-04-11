Закінчилися всі матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
23:37, 11 квітня 2007Спорт
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Хто дійшов до півфіналу?
|"Мілан". Фото АР
Пропустивши два голи поспіль, Баварія вже не змогла відігратися, програла домашній матч і вибула з боротьби: 0:2 (Зеєдорф 27, Індзагі 31). До півфіналу потрапляє Мілан.
ПСВ на додаток до трьох голів удома одержав ще один в Ліверпулі. Тож 1:0 (Крауч 67). Крауч зміцнив свої позиції в списку бомбардирів Ліги – 6 голів, - а його команда проходить до півфіналу.
Вчора до півфіналу вже пройшли два англійські клуби – Манчестер Юнайтед і Челсі.
Ігри півфіналу мають відбутися 23-24 квітня і 1-2 травня.
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