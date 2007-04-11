Закінчилися всі матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Закінчилися останні матчі однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів.

Пропустивши два голи поспіль, Баварія вже не змогла відігратися, програла домашній матч і вибула з боротьби: 0:2 (Зеєдорф 27, Індзагі 31). До півфіналу потрапляє Мілан.

ПСВ на додаток до трьох голів удома одержав ще один в Ліверпулі. Тож 1:0 (Крауч 67). Крауч зміцнив свої позиції в списку бомбардирів Ліги – 6 голів, - а його команда проходить до півфіналу.

Вчора до півфіналу вже пройшли два англійські клуби – Манчестер Юнайтед і Челсі.

Ігри півфіналу мають відбутися 23-24 квітня і 1-2 травня.