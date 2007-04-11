Створення першого в Україні професійного гольф-поля потребує двох років

Група компаній GV збудує у Київській області (Макарівський район, селища Копилів та Северинівка) перше в Україні професійне гольф-поле - “Royal Kyiv Golf Club”. Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради групи компаній GV Юрій ВАСКЕВИЧ.

За його словами, проект передбачає два основних етапи роботи: перший – до вересня 2008 року планується завершити будівництво поля на 18 лунок, де проводитимуться міжнародні змагання, а також клубний будинок. На другому етапі – 2008 – 2009 рр. заплановано будівництво ще одного поля на 9 лунок та гостьових котеджів. “Таким чином у 2009 році в Україні з’явиться професійне гольф-поле міжнародного рівня з USGA стандартами, академія та школа гольфу на шість лунок”, - зазначив Ю.ВАСКЕВИЧ.

За його словами, “Royal Kyiv Golf Club” стане прототипом класичного британського гольфового поля, виконаного у стилі початку XIX століття й адаптованого під сучасні нормативи. Гольф-комплекс буде збудовано за проектом британської компанії Hawtree Ltd. У центрі “Royal Kyiv Golf Club” будуть споруджені також об’єкти інфраструктури: готель, клубний дім, автостоянка.

За словами Ю.ВАСКЕВИЧА, одним із завдань майбутнього гольф-клубу стане представлення України в цьому виді спорту на міжнародному рівні.