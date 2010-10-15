Українська молодіжка буде несіяною на жеребкуванні Євро-2011

Молодіжна збірна України буде серед числа несіяних під час жеребкування фінального турніру Євро-2011 (U-21), яке пройде 9-го листопада в данському Ольборзі.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, сіяними будуть збірні Чехії, Іспанії, Ісландії та господарі першості данці.

Команда Данії була привілейована на правах приймаючої сторони, а чехи, іспанці та ісландці здобули пріоритетний статус завдяки найкращим коефіцієнтам за результатами кваліфікації. Відзначимо, що Чехія - єдина команда, що пройшла увесь відбірний цикл без поразок.

Збірна Ісландії фінішувала другою у групі 5, відставши від лідера Норвегії на шість очок. Цікаво, що ісландці випередили чинного переможця молодіжного Євро команду Німеччини. Інший учасник фінальної стадії Іспанія у своєму квінтеті втратила лише п`ять очок, пропустивши вперед голландців, на шляху яких у стиковому раунді стала збірна України.

Фіналіст Євро-2009 Англія разом із Швейцарією, Білоруссю та Україною будуть несіяними. За результатами жеребкування, яке відбудеться 9-го вересня о 15:00 за середньоєвропейським часом у місті Ольборг, Данія, вісім учасників фінальної стадії будуть розділені на дві групи по чотири команди. Фінальний турнір чемпіонату Європи відбудеться у датських містах Орхус, Хернінг, Ольборг та Віборг у період з 11 по 25 червня.