Трагічно загинув кращий пірнальник світу

Французький пірнальник Люк Леферм загинув під час підготовки до встановлення світового рекорду із занурення на максимальну глибину без дихального апарату. Спортсмен спустився під воду на 171 метр, коли механізм, який мав витягнути його на поверхню, дав збій (перестав рухатися трос).

Як повідомляє інформагентство DPA, Леферм, який тренувався неподалік Ніцци, збирався побити рекорд австралійця Херберта Нітша (182 метри), встановлений 2 жовтня 2005 року. До цього краще досягнення належало саме Лефермові та становило 171 метр.

Французький пірнальник встановлював світові рекорди з глибоководного пірнання кілька разів. Вперше йому це вдалося 1999 року - тоді він спустився під воду на 137 метрів. Офіційний сайт Леферма підтверджує загибель спортсмена.

Лента.ру