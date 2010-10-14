Останнього чилійського шахтаря підняли на поверхню

У Чилі завершено евакуацію 33 шахтарів, які пробули під землею на глибині 700 метрів 69 діб.

Останнім на поверхню був піднятий Луїс Урсуа - 54-річний начальник зміни, багато в чому завдяки зусиллям якого, як повідомляється, гірники змогли протриматися такий тривалий час.

Фінальна стадія рятувальної операції, за якою в прямому ефірі в усьому світі стежили мільйони глядачів, почалася пізно ввечері 13 жовтня і зайняла, за даними каналу CNN, що встановив на своєму сайті лічильник часу, майже 22 години 35 хвилин.

Черговість евакуації гірників була визначена наперед. На поверхні врятованих зустрічали родичі, лікарі та представники керівництва Чилі, включно з президентом країни і його дружиною.

Група гірників виявилася заблокованою на шахті Сан-Хосе 5 серпня. Перші 17 днів про долю 33 осіб нічого не було відомо. Подальші 52 дні їх підтримували, передаючи через два вузькі шурфи їду, ліки, листи, проклавши телефонний і відеозв`язок. До місця перебування шахтарів просвердлили ствол, достатній для спуску спеціальної капсули, за допомогою якої сьогодні одного за одним підняли всіх 33.