Кличко проти Бріггса: на кого ставлять букмекери
13:10, 13 жовтня 2010Спорт
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Нічия має котування - 33 до 1
У двобої чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Віталія Кличка й американця Шеннона Бріггса, який відбудеться 16 жовтня, букмекери віддають явну перевагу українцю.
Ставки на перемогу Кличка приймаються в середньому з розрахунку 1,06 до 1, тоді як коефіцієнт на перемогу Бріггса становить досить значний 12 до 1.
Нічия має котування - 33 до 1.
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