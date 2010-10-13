Жіноча збірна України перемогла на Кубку світу з дзюдо

Збірна України зайняла перше загальнокомандне місце на Кубку світу з дзюдо серед жінок, який з 9 по 10 жовтня 2010 року проходив в Баку (Азербайджан).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

На рахунку української збірної сім нагород: дві золоті, одна срібна та чотири бронзові медалі.

Чемпіонками Кубка світу з дзюдо серед жінок стали Ольга СУХА з Рівного та Анастасія МАТРОСОВА з Донецька у вагових категоріях 48 та 78 кг відповідно. "Срібло" виборола Марія БОЙОК з Чернігова у ваговій категорії до 52 кг Бронзові нагороди дісталися Людмилі АФЕНДІКОВІЙ з Дніпропетровська у ваговій категорії до 70 кг, Наталії СМАЛЬ з Чернігова у ваговій категорії до 52 кг, Вікторії ТУРКС з Донецька у ваговій категорії 78 кг та Світлані ЯРЬОМКО з Вишневого (Київщина) у ваговій категорії понад 78 кг.

Загалом у турнірі взяли участь 73 спортсменки з 11 країн світу.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН привітав українських спортсменок з перемогою та побажав їм здоров’я, невичерпної енергії та прагнення до нових перемог.