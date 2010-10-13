Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на Кубку світу

Українські спортсмени здобули три нагороди на Кубку світу з дзюдо серед чоловіків, який з 9 по 10 жовтня 2010 року проходив у Мінську (Білорусь).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Срібну медаль змагань виборов Максим КОРОТУН з Донецька у ваговій категорії 60 кг. "Бронза" дісталася Геворгу ГЕВОРГЯНУ з Полтави та Дмитру БЕРЕЖНОМУ з Києва у вагових категоріях 66 та 90 кг відповідно.

У турнірі взяли участь 108 атлетів із 12 країн світу.

Українську збірну на Кубку світу з дзюдо представляли 24 спортсмени.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН привітав українських спортсменів з вдалим виступом та побажав й надалі демонструвати незламну волю до перемог.