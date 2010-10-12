Білоруська молодіжка драматично вибила з Євро-2011 італійців
"Інфарктні" дві години
Другий матч плей-офф відбірного раунду Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 року) між командами Білорусі й Італії подарував уболівальникам білоруської команди "інфарктні" дві години.
Програючи після першої гри 0:2, їх команда забила на 4-й і 5-й хвилинах (!!), обидва голи на рахунку Юрченка. Два основні тайми більше не принесли м`ячів. А вирішальною стала 6-а хвилина екстра-тайму (Веретило).
3:2 за підсумком двох ігор. Білорусія в червні 2011 р. поїде до Данії грати в вісімці найсильніших.
Нагадаємо результати решти стикових матчів
Швеція - Швейцарія 1:1 (Перший матч 1:4)
Шотландія - Ісландія 1:2 (1:2)
Греція - Чехія 0:2 (0:3)
Україна - Нідерланди 0:2 (3:1)
Румунія - Англія 0:0 (1:2)
Хорватія - Іспанія 0:3 (1:2)
Фінальна стадія відбудеться з 11 по 25 червня 2011 року. У ній візьмуть участь сім переможців раунду плей-офф і збірна Данії, що одержала автоматичну путівку на правах господині.
Вісім команд будуть розбиті на дві групи - по чотири команди. На груповому етапі кожна збірна проведе з кожною по одному матчу, а дві найсильніші команди квартету вийдуть до півфіналу.
У півфіналі переможець групи А зіграє з другою командою групи В, і навпаки. Переможці півфіналів візьмуть участь у вирішальному поєдинку.