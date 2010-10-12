Білоруська молодіжка драматично вибила з Євро-2011 італійців

Другий матч плей-офф відбірного раунду Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 року) між командами Білорусі й Італії подарував уболівальникам білоруської команди "інфарктні" дві години.

Програючи після першої гри 0:2, їх команда забила на 4-й і 5-й хвилинах (!!), обидва голи на рахунку Юрченка. Два основні тайми більше не принесли м`ячів. А вирішальною стала 6-а хвилина екстра-тайму (Веретило).

3:2 за підсумком двох ігор. Білорусія в червні 2011 р. поїде до Данії грати в вісімці найсильніших.

Нагадаємо результати решти стикових матчів

Швеція - Швейцарія 1:1 (Перший матч 1:4)

Шотландія - Ісландія 1:2 (1:2)

Греція - Чехія 0:2 (0:3)

Україна - Нідерланди 0:2 (3:1)

Румунія - Англія 0:0 (1:2)

Хорватія - Іспанія 0:3 (1:2)

Фінальна стадія відбудеться з 11 по 25 червня 2011 року. У ній візьмуть участь сім переможців раунду плей-офф і збірна Данії, що одержала автоматичну путівку на правах господині.

Вісім команд будуть розбиті на дві групи - по чотири команди. На груповому етапі кожна збірна проведе з кожною по одному матчу, а дві найсильніші команди квартету вийдуть до півфіналу.

У півфіналі переможець групи А зіграє з другою командою групи В, і навпаки. Переможці півфіналів візьмуть участь у вирішальному поєдинку.