Українська молодіжна збірна вийшла до фіналу Євро-2011

Закінчився другий матч плей-офф відбірного раунду Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 року) між командами Нідерландів і України

Україна - Нідерланди 0:2. Перший матч 3:1. За підсумками двох ігор до фіналу ЧЄ проходить збірна України.

Результати решти стикових матчів

Швеція - Швейцарія 1:1 (Перший матч 1:4)

Шотландія - Ісландія 1:2 (1:2)

Греція - Чехія 0:2 (0:3)

Білорусь - Італія 3:0 (0:2)

Румунія - Англія 0:0 (1:2)

Хорватія - Іспанія 0:3 (1:2)

Фінальна стадія відбудеться з 11 по 25 червня 2011 року. У ній візьмуть участь сім переможців раунду плей-офф і збірна Данії, що одержала автоматичну путівку на правах господині.

Вісім команд будуть розбиті на дві групи - по чотири команди. На груповому етапі кожна збірна проведе з кожною по одному матчу, а дві найсильніші команди квартету вийдуть до півфіналу.

У півфіналі переможець групи А зіграє з другою командою групи В, і навпаки. Переможці півфіналів візьмуть участь у вирішальному поєдинку.