Калитвинцев не радить робити драму з поразки від Бразилії

Після поразки в товариському матчі проти збірної Бразилії (0:2) виконуючий обов`язки головного тренера збірної України Юрій Калитвинцев висловив невдоволення підсумком гри та діями своїх підопічних. Однак наголосив, що саме такі спаринги дають чимало корисної інформації тренерському штабові.

«Зустріч вийшла дуже інформативною і для тренерів, і для гравців, − зауважив Калитвинцев. − Гадаю, у всіх відбулося певне переосмислення цінностей. Я порадив хлопцям переглянути своє ставлення до справи. Добре, що ми можемо проводити поєдинки з командами такого рівня − так легше визначити, хто на що здатний. Ми отримали гіркий досвід, однак − надзвичайно важливий».

Наставник синьо-жовтих визнав, що в його команди багато не виходило на стадіоні «Прайд Парк», а Бразилія здобула перемогу цілком заслужено. Однак робити драми з цієї поразки, на його думку, зовсім не варто. «Мені сподобався настрій команди в роздягальні − ніхто не впадав у відчай. У програші нічого страшного немає, адже ми лише на початку свого шляху».

Калитвинцев наголосив, що на результат гри слід дивитися крізь призму завдань тренерського штабу − зокрема, пошуку нових виконавців для команди. «Цей рік у нас експериментальний, однак уже в наступному буде по-іншому: аби навіть постукати в двері збірної, треба буде дуже сильно постаратись, − підкреслив він, додавши, − А якщо повернутись до нинішнього матчу, то в цілому ми впорались. Спочатку емоції просто вирували, а потім хлопці заспокоїлись».

Фахівець, який минулого року виграв на чолі збірної України чемпіонат Європи серед 19-річних, відзначив, що порівняно з попереднім матчем проти Канади в діях українців було більше впевненості. «Оборона зіграла непогано − особливо Кучер та Мандзюк. Крайні захисники Романчук і Федецький − теж, хоча й не обійшлось без помилок. Одним словом, ми бачимо, над чим нам треба працювати», − резюмував він.

Візаві Калитвинцева Маноло Менезес зазначив, що матч був дуже корисним для його команди. «Ми очікували важку гру і задоволені тим, що показали на полі, − заявив наставник бразильців. − Нам потрібні такі поєдинки, як сьогодні. Дуже важливо грати з командами, що сповідують різні філософії футболу. Видно, що ми прогресуємо, тож загалом ми вельми задоволені проведеним матчем».

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