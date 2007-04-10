Шевченко зробив внесок у перемогу Челсі

Закінчилися сьогоднішні матчі однієї четвертої Ліги чемпіонів.

У зустрічі Валенсія - Челсі першою гол забила Валенсія (Морьєнтес 32).

На 52-й хвилині, завершуючи флангову атаку своєї команди, Шевченко зрівнює рахунок. М`яч справа навскоси через воротарську подав Ессьєн. Добити по черзі намагалися Баллак, Террі, Дрогба... Останній вступив у боротьбу з двома захисниками, впав, але віддав м`яч ще лівіше. Шева добив під гострим кутом у протихід Канісаресу.

Ессьєн на 90+1 хвилині, отримавши передачу від Шевченка, пробиває Канісареса, який загалом чудово провів усю гру, в ближній кут. 1:2. Челсі в півфіналі.

А в зустрічі МЮ з Ромою рахунок... 7:1. Манчестер з надлишком сквитався за поразку в Римі тиждень тому: там було "лише" 1:2.

Суперники двох англійських команд визначаться завтра, коли закінчаться решта два матчі у відповідь чвертьфіналу: Баварія - Мілан (2:2 в першій грі) і Ліверпуль - ПСВ (3:0).