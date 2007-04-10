Манчестер виграв 7:1!

Закінчилися другі тайми в обох сьогоднішніх матчах однією четвертої фіналу Ліги чемпіонів.

Вже на 19-у хвилину Манчестер Юнайтед зміг виправити враження від програшу Ромі 1:2 в першому матчі: Каррік на 11-й хвилині, Сміт на 17-й і Руні на 19-й перевели інтригу зустрічі в абсолютно іншу площину. Рома малабільше години, щоб забити два голи. Але сталося не так... На 44-й хвилині Роналду забиває четвертий м`яч, а на 49-й - п`ятий. На 60-й свій дубль зробив Каррік.

Де Россі (Рома) дещо врятував ситуацію морального розгрому на 69-й хвилині, ударом зльоту замкнувши передачу Тотті. 6:1. Сьомий гол Манчестера на рахунку Евра (86-а).

У грі Валенсії і Челсі іспанці відкрили рахунок (Морьєнтес 32). Шевченко, який вийшов в основному складі, зрівняв його на 52-й. А Ессьєн на 90+1 хвилині вивів Челсі до півфінал.

Завтра в цей же час триватимуть решта матчей у відповідь чвертьфіналу: Баварія - Мілан (2:2 в першій грі) і Ліверпуль - ПСВ (3:0).