Шева не зіграє у матчі з Бразилією
10:17, 11 жовтня 2010Спорт
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У матчі з канадцями одержав мікротравму
|Юрій Калитвинцев
Про це на передмачевій прес-конференції розповів в.о головного тренера національної збірної України Юрій Калитивинцев.
"Шевченко перебуває в Англії, але проти Бразилії грати не буде. У матчі з канадцями Андрій одержав мікротравму, і ми вирішили його поберегти, - сказав Калитвинцев.
Нагадаємо, що пряма трансляція цього матчу розпочнеться о 21:45 на телеканалі "Інтер".
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