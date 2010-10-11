Шева не зіграє у матчі з Бразилією

Андрій Шевченко 100% не гратиме у товариському матчі з Бразилією, що пройде у понеділок у Дербі, повідомляє Чемпіон

Про це на передмачевій прес-конференції розповів в.о головного тренера національної збірної України Юрій Калитивинцев.

"Шевченко перебуває в Англії, але проти Бразилії грати не буде. У матчі з канадцями Андрій одержав мікротравму, і ми вирішили його поберегти, - сказав Калитвинцев.

Нагадаємо, що пряма трансляція цього матчу розпочнеться о 21:45 на телеканалі "Інтер".