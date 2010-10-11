Бразильці - чемпіони світу з волейболу

Чоловіча збірна Бразилії з волейболу обіграла у фіналі чемпіонату світу команду Куби, повідомляє Лента.ру. Бразильці здобувають золоті медалі чемпіонату світу утретє поспіль.

Фінальна зустріч проходила за тотальної переваги бразильців і завершилася перемогою в три сети. Третє місце посіла збірна Сербії, що отримала перемогу в матчі з господарями чемпіонату - командою Італії.

Виграти три поспіль чемпіонати раніше вдавалося тільки збірній Італії.