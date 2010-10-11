Бразильці - чемпіони світу з волейболу
06:30, 11 жовтня 2010Спорт
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На другому місці - Куба, на третьому - Сербія
Чоловіча збірна Бразилії з волейболу обіграла у фіналі чемпіонату світу команду Куби, повідомляє Лента.ру. Бразильці здобувають золоті медалі чемпіонату світу утретє поспіль.
Фінальна зустріч проходила за тотальної переваги бразильців і завершилася перемогою в три сети. Третє місце посіла збірна Сербії, що отримала перемогу в матчі з господарями чемпіонату - командою Італії.
Виграти три поспіль чемпіонати раніше вдавалося тільки збірній Італії.
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