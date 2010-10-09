Українська молодіжка виграла у збірної Голландії

Закінчився матч плей-офф відбірного раунду Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 року) між командами Нідерландів і України

Нідерланди - Україна 1:3 (де Йонг 77 - Кривцов 2, 6, Коноплянка 73 пен. )

Наступна гра в Києві 12 жовтня.

Нагадаємо, що раніше відбулися інші стикові матчі

Швейцарія - Швеція 4:1

Ісландія - Шотландія 2:1

Чехія - Греція 3:0

Італія - Білорусь 2:0

Англія - Румунія 2:1

Сьогодні тур завершиться матчем Іспанія - Хорватія

У матчах плей-офф беруть участь10 переможців відбірних груп і чотири команди, що посіли другі місця при кращій статистиці в своїх групах.