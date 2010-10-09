Українська молодіжка виграла у збірної Голландії
21:52, 09 жовтня 2010Спорт
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Наступна гра в Києві 12 жовтня
Закінчився матч плей-офф відбірного раунду Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 року) між командами Нідерландів і України
Нідерланди - Україна 1:3 (де Йонг 77 - Кривцов 2, 6, Коноплянка 73 пен. )
Наступна гра в Києві 12 жовтня.
Нагадаємо, що раніше відбулися інші стикові матчі
Швейцарія - Швеція 4:1
Ісландія - Шотландія 2:1
Чехія - Греція 3:0
Італія - Білорусь 2:0
Англія - Румунія 2:1
Сьогодні тур завершиться матчем Іспанія - Хорватія
У матчах плей-офф беруть участь10 переможців відбірних груп і чотири команди, що посіли другі місця при кращій статистиці в своїх групах.
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