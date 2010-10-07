Новий тренер «Дніпра» провів перше тренування

У середу, 6 жовтня, головний тренер дніпропетровського Дніпра Хуанде Рамос приступив до трудових буднів в новій команді, представивши публіці своїх помічників.

Оскільки багато футболістів Дніпра зараз перебувають в розташуванні збірних своїх країн, до тренувань з основним складом залучені одразу кілька членів молодіжки.

Компанія, що вийшла на поле, вийшла такою: Денис Шеліхов, Ігор Варцаба, Євген Чеберячко, Едуардо Алсідес, Антон Кравченко, Олександр Логінов, Олександр Насонов, Євген Неплях, Джаба Канкава, Сергій Кравченко, Сергій Назаренко, Максим Калиниченко, Дмитро Льопа, Осмар Феррейра , Артур Карноза, Володимир Гоменюк, Олександр Гладкий, Олексій Бєлік.

У загальну групу повернувся Осмар Феррейра, нещодавно переніс операцію на пахових кільцях. Ще до настання паузи відновив тренування Джаба Канкава. А ось капітан дніпрян Андрій Русол поки що змушений обмежитися реабілітаційними процедурами і роботою за індивідуальним графіком.

У вступному слові Хуанде Рамос зазначив, що заняття буде носити ознайомлювальний характер, без будь-яких ускладнень. Тренування, як і належить почалася з розминки, яку проводив тренер з фізпідготовки Маркос Альварес.

Традиційні вправи змінювалися незвичайними екзерсисами з м`ячами, які були покликані відпрацьовувати не тільки техніку, але і спритність. Так, набиваючи м`яч ногою, потрібно було періодично сідати на землю і, вставши, продовжити карбування, не даючи йому впасти.

Потім, розділившись на дві групи, футболісти грали в квадратах, після чого почалася головна - ігрова - частина тренування. Спочатку польові футболісти провели кілька серій без воріт, виконуючи різні тактичні завдання. Керував процесом асистент головного тренера Дніпра Хуан Лопес.

Воротарі при цьому надійшли в розпорядження свого наставника, відомого у минулому голкіпера мадридського Реала Педро Харо. Потім же, возз`єднавшись, дніпряни провели міжсобойчик на півполя. Періодично гра зупинялася, і Хуанде Рамос вносив корективи в дії своїх підопічних, роз`яснюючи деякі моменти або всім, або окремим гравцям. Завершила ж тренування, що тривала понад півтори години, серія пенальті.

Після закінчення заняття Хуанде Рамос поділився своїми враженнями: "Це було не зовсім звичайне тренування, адже були присутні далеко не всі гравці основного складу. Щоб увійти в робочий ритм і повернутися до оптимальної фізичної форми після декількох вихідних, ми залучили кількох футболістів з дубля. Відзначу, що гравці нормально на все реагували, і працювати було приємно ", - зазначив він.

Нагадаємо, що першу гру під керівництвом Хуанде Рамоса Дніпро зіграє в найближчу суботу з Кривбасом.

Корреспондент