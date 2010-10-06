Міністр: наші спортивні школи існують більше на папері

На одного учня в українській спортивній школі витрачається 83 грн. на рік за необхідних 3,1 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН під час засідання колегії міністерства.

“На жаль, 1690 наших спортивних шкіл існують більше на папері, ніж насправді. Відсутність власних стадіонів, басейнів, професійних тренерів, мізерне фінансування – це не весь перелік проблем щодо відродження дитячо-юнацького спорту в Україні”, – сказав міністр.

Водночас, на його думку, розв’язати проблему допоможе загальнодержавна цільова програма “Спортивні споруди України” на 2012-2017 роки, розробка концепції якої завершується.

“Основні зусилля реалізації програми будуть спрямовані на розбудову інфраструктури шляхом будівництва нових спортивних споруд, реконструкції та модернізації діючих”, – повідомив Р.САФІУЛЛІН.

За його словами, згідно з цією програмою, щорічно, починаючи з 2011 року, планується будівництво 500 багатофункціональних майданчиків, 15 басейнів та 15 спортивних залів.

Крім того, серед іншого, під час колегії міністерства було повідомлено, що поточного року в державі оздоровленням та відпочинком було охоплено більш як 2 млн. дітей шкільного віку, що становить 53% від загальної кількості дітей цієї вікової категорії.

«Таким чином, взяті урядом зобов`язання з приводу оздоровлення не менш ніж 50% дітей шкільного віку в цілому по Україні виконані», – зазначила заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА, коментуючи це повідомлення.