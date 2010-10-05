Уболівальники Євро-2012 витратять у Польщі близько 300 млн. доларів

Футбольні уболівальники за час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році витратять у Польщі близько 300 млн. доларів.

За даними переданого УНІАН дослідження порталу money.pl, понад 170 млн. доларів (за нинішнім курсом 2,9) зароблять чотири міста-організатори чемпіонату, серед яких найбільше столична Варшава.

За оцінками експертів, які наводить портал, матчі Євро-2012 на стадіонах у Польщі подивляться майже 700 тисяч людей, більш як 400 тисяч з яких будуть іноземцями, котрі приїдуть до країни.

Матчі у спеціально організованих фан-зонах будуть дивитися близько 2,2 млн. глядачів.

Згідно з дослідженням, уболівальники щоденно будуть витрачати у Польщі від 40 доларів у випадку волонтерів до 500 у випадку VIP-ів.

Найбільшу частину в доходах принесуть звичайні уболівальники, які потратять майже 200 доларів в день (звичайні туристи, згідно з дослідженням, у Польщі витрачають в середньому майже 300 доларів в день – УНІАН).

Майже 65 млн. доларів уболівальники залишать у Варшаві, де відбудеться матч відкриття Євро-2012, два матчі групи А, четвертьфінал та півфінал.

Гданськ, де, крім трьох матчів групи С, відбудеться четвертьфінал заробить понад 40 млн. доларів.

Трохи більше 30 млн. доларів зароблять Познань та Вроцлав, де будуть по три групові матчі.

За підрахунками Money.pl, доходи UEFA від організації Євро-2012 становитимуть близько 1,46 млрд. євро.