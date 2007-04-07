Підсумки 21 туру Чемпіонату України з футболу

19:52, 07 квітня 2007
Спорт
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“Шахтар” скористався осічкою динамівців

Відбулися матчі 21 туру Чемпіонату України по футболу. Донецький “Шахтар” скористався “осічкою” динамівців і перемогу в домашньому матчі проти полтавчан не випустив. У підсумку гірники набрали 51 очко і впритул наблизилися до лідера "Динамо" (у киян 53 очки). На третій рядок піднявся харківський "Металіст", у нього 33 очки.

Чемпіонат України. 20 тур

“Динамо” (Київ) – “Металург” (Донецьк)  0:0

Карпати” (Львів) – “Іллічівець” (Маріуполь) 1:0 

"Чорноморець" (Одеса)  -  "Металіст " (Харків) 1:3

Сталь” (Алчевськ) - “Дніпро” (Дніпропетровськ)  3:1

Металург” (Запоріжжя) – “Зоря” (Луганськ) 1:0  

Кривбас” (Кривий Ріг) - “Арсенал” (Київ) 1:0 

ФК Харків - "Таврія" (Сімферополь) 1:1 

Шахтар” (Донецьк)  – “Ворскла” (Полтава) 2:1

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