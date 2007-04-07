Підсумки 21 туру Чемпіонату України з футболу

Відбулися матчі 21 туру Чемпіонату України по футболу. Донецький “Шахтар” скористався “осічкою” динамівців і перемогу в домашньому матчі проти полтавчан не випустив. У підсумку гірники набрали 51 очко і впритул наблизилися до лідера "Динамо" (у киян 53 очки). На третій рядок піднявся харківський "Металіст", у нього 33 очки.

Чемпіонат України. 20 тур “Динамо” (Київ) – “Металург” (Донецьк) 0:0

“Карпати” (Львів) – “Іллічівець” (Маріуполь) 1:0

"Чорноморець" (Одеса) - "Металіст " (Харків) 1:3

“Сталь” (Алчевськ) - “Дніпро” (Дніпропетровськ) 3:1

“Металург” (Запоріжжя) – “Зоря” (Луганськ) 1:0

“Кривбас” (Кривий Ріг) - “Арсенал” (Київ) 1:0

ФК Харків - "Таврія" (Сімферополь) 1:1

“Шахтар” (Донецьк) – “Ворскла” (Полтава) 2:1