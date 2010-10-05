ФІФА виключила із своїх лав Нігерію

Надзвичайний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) ухвалив призупинити членство в організації Нігерійської Федерації футболу (НФФ) через втручання держави в справи федерації, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Це рішення було ухвалене після порушення судових позовів проти обраних членів Виконавчого комітету НФФ і відставки генсека організації за дорученням Національного спортивного комітету Нігерії. За правилами ФІФА, держава не повинна втручатися в діяльність національних футбольних федерацій, інакше до таких країн можуть бути застосовані санкції, коментує РІА "Новости". До рішення суду дії керівництва НФФ призупинені.

У період призупинення своїх повноважень НФФ не може бути представлена національними командами в регіональних, континентальних або міжнародних змаганнях, зокрема на клубному рівні, а також у товариських матчах. Ні команди, ні офіційні особи не можуть брати участьув програмах розвитку чи навчання ФІФА або КАФ.

Раніше президент Нігерії Гудлак Джонатан оголосив, що за невдачу Нігерії на чемпіонаті світу в ПАР він вирішив відсторонити команду на два роки від виступів на міжнародному рівні.