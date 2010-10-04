Платіні: у нас не було вибору
УЄФА просто слідував рекомендаціям
|Мішель Платіні
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЄФА, яке відбулося в столиці Білорусі.
«Що стосується УЄФА, у нас практично вибору не було між різними містами», - сказав М.ПЛАТІНІ.
Він додав, що УЄФА просто слідував рекомендаціям національних футбольних асоціацій, тобто рішення про проведення матчів у визначених, зокрема, українських містах приймалися на підставі рекомендацій Федерації футболу України.
У свою чергу, президент ФФУ Григорій СУРКІС додав, що футбольна асоціація України ще під час тендерної заявки для проведення чвертьфінальних матчів заявляла Донецьк і Київ для півфіналу – Донецьк і для фіналу - Київ.
«Тому нічого надприродного не відбулося, просто експерти УЄФА і виконком на підставі їх висновків підтвердили можливість проведення цих матчів у конкретних містах», - сказав Г.СУРКІС.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, УЄФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в Україні та Польщі. На засіданні виконкому було офіційно затверджено, що перший матч фінальної частини Євро-2012 пройде у Варшаві, а фінальна гра відбудеться в Києві.
Також виконком ухвалив рішення про паритетний розподіл проведення матчів плей-офф фінальної частини Євро. Зокрема перший і другий чвертьфінальні матчі Євро-2012 відбудуться в польській Варшаві та Гданську, а третій і четвертий матчі цієї стадії – в українському Донецьку та Києві. Також, за словами президента УЄФА, відповідно до того ж паритетного принципу перший півфінал Євро-2012 пройде в Донецьку, а другий півфінальний матч відбудеться у Варшаві.