Платіні: у нас не було вибору

УЄФА приймав рішення про графік проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року на підставі рекомендацій національних федерацій України та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЄФА, яке відбулося в столиці Білорусі.

«Що стосується УЄФА, у нас практично вибору не було між різними містами», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Він додав, що УЄФА просто слідував рекомендаціям національних футбольних асоціацій, тобто рішення про проведення матчів у визначених, зокрема, українських містах приймалися на підставі рекомендацій Федерації футболу України.

У свою чергу, президент ФФУ Григорій СУРКІС додав, що футбольна асоціація України ще під час тендерної заявки для проведення чвертьфінальних матчів заявляла Донецьк і Київ для півфіналу – Донецьк і для фіналу - Київ.

«Тому нічого надприродного не відбулося, просто експерти УЄФА і виконком на підставі їх висновків підтвердили можливість проведення цих матчів у конкретних містах», - сказав Г.СУРКІС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, УЄФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в Україні та Польщі. На засіданні виконкому було офіційно затверджено, що перший матч фінальної частини Євро-2012 пройде у Варшаві, а фінальна гра відбудеться в Києві.

Також виконком ухвалив рішення про паритетний розподіл проведення матчів плей-офф фінальної частини Євро. Зокрема перший і другий чвертьфінальні матчі Євро-2012 відбудуться в польській Варшаві та Гданську, а третій і четвертий матчі цієї стадії – в українському Донецьку та Києві. Також, за словами президента УЄФА, відповідно до того ж паритетного принципу перший півфінал Євро-2012 пройде в Донецьку, а другий півфінальний матч відбудеться у Варшаві.