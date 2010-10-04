УЕФА офіційно затвердила Київ місцем проведення фіналу Євро-2012

УЕФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в Україні і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент УЕФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЕФА, яке відбулося у столиці Білорусі.

Зокрема М.ПЛАТІНІ відзначив, що сьогодні на засіданні виконкому було офіційно затверджено, що перший матч фінальної частини Євро-2012 пройде у Варшаві, а фінальна гра відбудеться у Києві.

Президент УЕФА відзначив, що виконком ухвалив рішення про паритетний розподіл проведення матчів плей-оф фінальної частини Євро. Зокрема, перший і другий чвертьфінальні матчі Євро-2012 відбудуться у польських Варшаві і Ґданьську, а третій і четвертий матчі цієї стадії – в українських Донецьку і Києві. Також, за словами президент УЕФА, відповідно до того самого паритетного принципу, перший півфінал Євро-2012 пройде у Донецьку, а другий півфінальний матч відбудеться у Варшаві.