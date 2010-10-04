Суркіс готовий піти з «Динамо»

Ігор Суркіс готовий залишити посаду президента київського "Динамо".

Про це натякнув сам Суркіс-молодший у коментарі програмі "Футбольний вік-енд", повідомляє Чемпіон з посиланням на "Динамоманию".

"Звичайно, я переживаю і говорю зараз не про гроші. Протягом багатьох років я вкладаю душу і серце у футбол. Відповідальності із себе я не знімаю. Багато разів казав: якщо знайдеться людина, яка готова витрачати на команду 60-70 млн. дол на рік - будь ласка!" - сказав він.

"Я теж готовий піти за власним бажанням. Може, я відпочину і проживу на п`ять років більше, не витрачаючи своє здоров`я. Відставка, скажу чесно, мене не лякає", - додав Суркіс.