Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар пішов у відрив

Закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76) Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70) Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородській 17, Шацьких 74, Миколюнас 85 – Шина 67) Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64) Металург З - Дніпро 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87) Севастополь - Кривбас 2:2 (Шевелюхін 17, Зборовський - Воронков 3, 85) Карпати - Металіст 0:1 (Олейник 73) Шахтар - Динамо 2:0 (Адріано 64, Тейшейра 90+2) *** У 13-му турі грають 15 жовтня Металург Д (18) - Шахтар (31) Таврія (14) - Іллічівець (13) 16 жовтня Динамо (26) - Карпати (20) Металіст (22) - Волинь (15) Кривбас (15) - Металург З (2) Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10) 17 жовтня Дніпро (23) - Зоря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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