Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу

07:54, 04 жовтня 2010
Спорт
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Шахтар пішов у відрив

Закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76)

Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70)

Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородській 17, Шацьких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)

Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64)

Металург З - Дніпро 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)

Севастополь - Кривбас 2:2 (Шевелюхін 17, Зборовський - Воронков 3, 85)

Карпати - Металіст 0:1 (Олейник 73)

Шахтар - Динамо 2:0 (Адріано 64, Тейшейра 90+2)

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У 13-му турі грають

15 жовтня

Металург Д (18) - Шахтар (31)

Таврія (14) - Іллічівець (13)

16 жовтня

Динамо (26) - Карпати (20)

Металіст (22) - Волинь (15)

Кривбас (15) - Металург З (2)

Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)

17 жовтня

Дніпро (23) - Зоря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

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