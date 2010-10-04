Результати 12-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар пішов у відрив
Закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу
Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76)
Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70)
Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородській 17, Шацьких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)
Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64)
Металург З - Дніпро 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)
Севастополь - Кривбас 2:2 (Шевелюхін 17, Зборовський - Воронков 3, 85)
Карпати - Металіст 0:1 (Олейник 73)
Шахтар - Динамо 2:0 (Адріано 64, Тейшейра 90+2)
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У 13-му турі грають
15 жовтня
Металург Д (18) - Шахтар (31)
Таврія (14) - Іллічівець (13)
16 жовтняДинамо (26) - Карпати (20)
Металіст (22) - Волинь (15)
Кривбас (15) - Металург З (2)
Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)
17 жовтня
Дніпро (23) - Зоря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)