"Ейндховен" подав офіційну скаргу на автомобільні пробки в Харкові

Директор Турніру «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ має намір обговорити з виконувачем обов’язки Харківського міського голови Геннадієм КЕРНЕСОМ ситуацію, у яку потрапив голландський ПСВ «Ейндховен» у Харкові перед початком матчу Ліги Європи з місцевим «Металістом».

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, через автомобільні пробки у місті голландська команда прибула на стадіон за півгодини до початку гри замість передбачених стандартами УЄФА двох годин, у зв’язку з чим клуб подав рапорт до УЄФА з описом ситуації і переліком усіх проблем, які «спричинила клубу незадовільна ситуація на харківських дорогах».

Саме цей інцидент і стане в понеділок «темою серйозної розмови та аудиту виконання міською владою Харкова зобов`язань з підготовки міста до Євро-2012», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зустріч М.ЛУБКІВСЬКОГО з Г.КЕРНЕСОМ має відбутися в понеділок, 4 жовтня, в приміщенні Харківської міськради.