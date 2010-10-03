Шахтар виграв у Динамо

Результати 12-го туру

Сьогоднішніми матчами закінчився 12-й тур Чемпіонату України з футболу Севастополь - Кривбас 2:2 (Шевелюхін 17, Зборовський - Воронков 3, 85) Карпати - Металіст 0:1 (Олейник 73) Шахтар - Динамо 2:0 (Адріано 64, Тейшейра 90+2) Нагадаємо, що раніше зіграно матчі Іллічівець - Оболонь 1:0 (Пуканич 76) Зоря - Ворскла 1:1 (Фомін 93 - Безус 70) Арсенал - Металург Д 3:1 (Старгородській 17, Шацьких 74, Миколюнас 85 – Шина 67) Волинь - Таврія 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Ідахор 63, 64) Металург З - Дніпро 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)

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