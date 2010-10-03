Результати 7-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 7-й тур англійської Прем`єр-ліги

Манчестер Сіті - Ньюкасл 2:1 (Тевес 17 пен., Джонсон 74 - Гутьєррез 23)

Ліверпуль - Блекпул 1:2 (Кіріакос 52 - Адам 28 пен., Варні 45)

Челсі - Арсенал 2:0 (Дрогба 38, Алекс 86)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Віган - Вулверхемптон 2:0 (Гомес 64, Родальєга 86)

Бірмінгем - Евертон 0:2 (Джонсон 53 автогол, Кагілл 90)

Сток Сіті - Блекберн 1:0 (Волтерс 47)

Сандерленд - МЮ 0:0

Тоттенхем - Астон Вілла 2:1 (дер Ваарт 45, 75 - Олбрайтон 15)

Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Моррісон 77 - Елмандер 63)

Вест Хем - Фулхем 1:1 (Пікьонн 50 - Демпсі 32)

Челсі йде в лідерство з відривом. Манчестер Сіті, єдина команда в лізі, яка виграла три тури поспіль, виходить на друге місце. МЮ після двох нічиїх поспіль залишається третім. За "трійкою" одразу одинадцять команд в групі від 8 до 11 очок. Та й у нижній шістці щільність надзвичайна: виражений аутсайдер Евертон домігся першого в чемпіонаті виграшу, а Ліверпуль не може вирватися вгору: його єдиний виграш був в третьому турі.

***

Ігри 8-го туру відбудуться

16 жовтня

Ньюкасл (7) - Віган (8)

МЮ (13) - Вест Бромвич (11)

Болтон (8) - Сток Сіті (10)

Арсенал (11) - Бірмінгем (7)

Вулверхемптон (5) - Вест Хем (5)

Фулхем (9) - Тоттенхем (11)

Астон Вілла (10) - Челсі (18)

17 жовтня Евертон (6) - Ліверпуль (6)

Блекпул (10) - Манчестер Сіті (14)

18 жовтня

Блекберн (8) - Сандерленд (8)