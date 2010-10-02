Сьогодні зустрічаються збірні України й Марокко з боксу

Сьогодні в Івано-Франківську пройде міжнародна зустріч з боксу між національними збірними командами України та Марокко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції в Івано-Франківську організатори зустрічі - представники Федерації боксу України.

«Нинішня боксерська зустріч є етапом підготовки українських боксерів до кубка Європи, яка відбудеться наприкінці жовтня у Харкові, а також до чемпіонату світу серед військових, який відбудеться цього року у США», - поінформував віце-президент Федерації боксу України Ігор ГАЙДАМАК.

За його словами, Україна і Марокко будуть представлені одинадцятьма боксерами в кожній команді. На матч прибудуть делегації обох країн, а марокканську команду очолить міністр спорту.

У свою чергу тренер збірної команди Марокко повідомив, що в його країні бокс за рейтингом на другому місці після легкої атлетики. Тому король Марокко МУХАМЕД VI взяв під особистий контроль підготовку боксерів до Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні. За його словами, на підготовку боксерів до Олімпіади марокканський уряд виділив 3 млрд. дол. «Наші боксери на олімпійських іграх мали лише бронзові нагороди, - зазначив тренер збірної Марокко. - У 2012-му ми очікуємо здобути золото”. Він зазначив, що “у 2010 році ми змінили стратегію підготовки боксерів, почавши спільно тренуватися з боксерами країн, які більш розвинуті у боксі. А Україна – це зразок для Марокко».

Товариська зустріч боксерів розпочнеться сьогодні о 17-й годині в манежі коледжу фізичного виховання. Організатори також обіцяють видовищну шоу-програму.